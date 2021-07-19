Türkiye Son dakika: Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde şok! Tecavüz dehşeti

Son dakika: Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde şok! Tecavüz dehşeti

Türkiye

Son dakika: Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde şok! Tecavüz dehşeti

Bodrum Türkbükü'de ünlü bir otelde korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Tecavüze uğrayan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kızın imdadına jandarma yetişti. Otelde ortalık karıştı. İşte Bodrum otelinde yaşanan son dakika haberinin detayları...

19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Türkbükü’nde lahmacunu ve mantısıyla ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, Sabah'ın haberine göre, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.’nin tecavüzüne uğradı. Ağlayarak yardım isteyen genç kızın imdadına jandarma yetişti. Gece yarısı otel karıştı

Uzun bayram tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum'da, önceki gün korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün, gün boyunca otelde bu korkunç olay konuşuldu. 

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