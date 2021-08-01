Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla cansiperane mücadele devam ediyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertmeye ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.

TÜRKİYE'NİN CİĞERLERİ YANIYOR

Dört gündür Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Özellikle Türkiye'nin güney illerinde birbirine yakın tarihlerde çıkan 107 orman yangınından 98'i kontrol altına alındı. 9'u ise devam ediyor.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

19.49: Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, maalesef Çökertme'ye sirayet etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

19.39: Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

19.08: Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

18.02: Bakan Yanık, "Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek." dedi.



