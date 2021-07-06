Türkiye Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı!

Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı!

Türkiye

Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı!

Son dakika haberine göre, Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist Adana'nın Çukurova ilçesinde yakalandı.

06 Temmuz 2021, Salı 10:11 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Adana'nın Çukurova ilçesinde, bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi önemli bir operasyona imza attı. Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi. Cep telefonunda ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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