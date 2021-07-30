Türkiye Son dakika: Bombalı eylem yapacaktı! Patlayıcıyla birlikte yakalandı

Son dakika: Bombalı eylem yapacaktı! Patlayıcıyla birlikte yakalandı

Türkiye

Son dakika: Bombalı eylem yapacaktı! Patlayıcıyla birlikte yakalandı

Son dakika haberi... Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Mardin'de yakalandı. Teöristin üzerinde 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı tespit edildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:35 Son Güncelleme:
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Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.

Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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