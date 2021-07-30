Son dakika: Bombalı eylem yapacaktı! Patlayıcıyla birlikte yakalandı

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.

Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







