Son dakika: Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı

Hükümet hem vatandaşın hem iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansman erişimini kolaylaştıracak, kredi sisteminin etkin çalışmasına daha fazla katkıda bulunacak kararlar aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Bu kapsamda 202'si büyük ölçekli olmak üzere toplam 230 firmanın 55.9 milyar liralık borcu yapılandırıldı.

DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Finansal yapılandırmayla borcu olan firmaların kullandığı kredileri geri ödeyebilmeleri ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmeleri amaçlanıyor. Yapılandırmaya ilişkin esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmelik hükümleri kapsamındaki çerçeve anlaşmalarla belirleniyor.

Uygulaması süresinin iki yıl uzatılmasına yönelik karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dâhil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 25 milyon lira ve üzerinde borcu olan 202 firma alındı ve bunların 55.6 milyar liralık borcu yapılandırıldı.

Yine 25 milyon liradan az kredi borcu olan 28 firmayla da 323 milyon liralık borcu için yapılandırma amacıyla sözleşme imzalandı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE TEMİNAT KOLAYLIĞI

Ekonomi reform eylem adımlarından biri olan küçük işletmelerin alacak sigortası sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesinin sağlanması suretiyle finansmana erişim kolaylaştırıldı.

Alacakların türü, borçluya özgü koşullar, makroekonomik ortam gibi belirleyiciler makul kayıttan düşme süresini tanımlamak açısından güçlük yarattığından, kayıttan düşme zamanının uygunluğu gerekçelerini denetime hazır bulundurma şartıyla bankalara bırakıldı.

BDDK, KREDİ TAHSİS SÜREÇLERİ REHBERİ YAYINLADI

BDDK, sorunlu alacakların çözümlenmesi, kredi tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin iki yeni rehber yayınladı. Kredilerin sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterleri yazılı hale getirilerek denetime hazır bulundurulma zorunluluğu getirildi.

Bankalarca yeniden yapılandırma öncesinde borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapmaya yönelik hüküm yönetmeliğe eklendi.

Yönetmelikteki bir diğer değişiklik de KOBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştıkları teminat sorununun azaltılması için Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçelerinin ikinci grup teminat olarak sayılmasına yönelik oldu

Lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayan elektronik ürün senetlerinin daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınması da getirilen diğer bir yenilik olarak öne çıktı.

Sabah-Hazal Ateş