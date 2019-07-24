İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson, hükümet kurma görevini almak üzere Buckingham Sarayı'na gitti.

Theresa May de, Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth’te istifasını sunmuştu. Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth’te istifasını sunmuştu

May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı. May’in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray’a geldi.

Eşi Philip May ile birlikte son kez başbakanlık konutu önünde kameraların karşısına çıkan May "Bu, bir tutkular ve fırsatlar ülkesi ve umarım bir kadın başbakan gören bütün genç kızlar, neleri başarabileceklerinin önünde hiçbir sınır olmadığını biliyordur" dedi.