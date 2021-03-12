Türkiye Son dakika: Boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Son dakika: Boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Türkiye

Son dakika: Boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre; Ayvalık ilçesi Yeni Mahalle İlk Kurşun Tepesi’nde taş yığınlarının kenarında yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. İşte korkunç haberin ayrıntıları...

12 Mart 2021, Cuma 15:36 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İlk Kurşun Tepesi’ndeki taş yığınlarının kenarında yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

Ayvalık ilçesi Yeni Mahalle İlk Kurşun Tepesi’nde bu sabah dolaşmaya çıkan bir kişi, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazideki taş yığınlarının yanında poşet içinde bebek cesedi olduğunu gördü.

Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Sabah erken saatlerde bırakıldığı tahmin edilen bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin DNA tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Polis geniş çaplı araştırma başlattı.


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