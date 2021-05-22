Son dakika... Boupendza için görüşmeler başladı!

Süper Lig'deki ilk sezonunda attığı 22 golle krallık tacını takan Hatay'lı Aaron Boupendza, Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. (Fanatik)

Devre arasında Hatay ile özellikle Krasnodar başta olmak üzere birçok takım pazarlıklar yapmış ancak transfer sonuçlandırılamamıştı. İlginin artarak devam ettiği Gabonlu oyuncu için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Gabon Review isimli internet sitesi, İskoç devi Celtic'in, 24 yaşındaki golcü için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başladığını öne sürdü.

Devre arasındaki görüşmelerde pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açan Bordo-Beyazlılar'ın şimdi bu rakamı bir seviye daha yukarı çektiği gelen haberler arasında.



