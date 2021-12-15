Türkiye Son dakika: Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Son dakika: Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Son dakika: Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ilçesine bugün yapılacak seferler iptal edildi. GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattında ise feribotlar belirlenen tarife saatlerine göre normal olarak çalışmaya devam ediyor.


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