Çanakkale Bozcaada Pavli Çamlığı'nda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçedeki Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, orman ve belediye ekipleri de karadan müdahale ediyor.







