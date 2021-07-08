Türkiye Son dakika: Bozcaada'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika: Bozcaada'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Türkiye

Son dakika: Bozcaada'da yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika: Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yangın çıktı. Pavli Çamlığı'nda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

08 Temmuz 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Çanakkale Bozcaada Pavli Çamlığı'nda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçedeki Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, orman ve belediye ekipleri de karadan müdahale ediyor.



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