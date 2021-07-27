Türkiye Son dakika: Bu ne rahatlık! Test sonucu pozitif çıktı ama otobüsten inmedi

Son dakika: Bu ne rahatlık! Test sonucu pozitif çıktı ama otobüsten inmedi

Türkiye

Son dakika: Bu ne rahatlık! Test sonucu pozitif çıktı ama otobüsten inmedi

Kayseri-Malatya karayolunda denetim yapan polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler otobüsteki yolculardan Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğunu gördü. Nihai H'nin test sonucunu yoldayken öğrendiği ve buna rağmen İstanbul'a gitmek amacıyla otobüsten inmediği ortaya çıktı.

27 Temmuz 2021, Salı 07:23 Son Güncelleme:
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Bingöl'de, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul’a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüsten inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi.



Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul’a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Nihai H. otobüsten indirildi. Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.’yi Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul’a doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.


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