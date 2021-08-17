Türkiye Son dakika: Bucak yangınında gözaltına alınan 6 kişiyle ilgili flaş gelişme

Son dakika: Bucak yangınında gözaltına alınan 6 kişiyle ilgili flaş gelişme

Türkiye

Son dakika: Bucak yangınında gözaltına alınan 6 kişiyle ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi...Burdur'un Bucak ilçesindeki ormanlık alanda 11 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Bucak yangınında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

17 Ağustos 2021, Salı 10:55 Son Güncelleme:
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Bucak'a bağlı Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, 11 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kocaaliler beldesi Gökalan ve Çınar mahalleleri, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı ve Çobanpınarı köyleri, yangın nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

3 uçak ve 7 helikopterle alevlere müdahale edilen bölgede Yangın Yönetim Merkezi kurulurken, ekipler bu noktadan yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yönetim merkezine geldi.

Bakan Pakdemirli, yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

21 evin hasar gördüğü ve 7 mahallenin tahliye edildiği yangın; 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edilerek kontrol altına alınırken, 300 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili 2'si Afganistan, 1'i Özbekistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından 4'ü de tutuklanmaları istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 


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