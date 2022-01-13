Son dakika: Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntüsüyle ilgili inceleme başlatıldı
Bülent Ersoy'ın Anıtkabir ziyareti sırasında üniformalı bir subayın şemsiye tutmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı.
13 Ocak 2022, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Sosyal medyada, Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.
Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.
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