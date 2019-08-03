Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar'a Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in ardından şimdi de Burak Yılmaz ve Gary Medel'den kötü haber geldi. Şilili futbolcu Medel'in kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenilirken Burak'ın sakatlığının ise çok daha ciddi olduğu öğrenildi.

Sağ ayak tarak kemiğindeki kırıktan sonra tedavi sürecini tamamlayan ve dün oynanan Udinese maçında sahadaki yerini alan Burak, bu sabah ayağındaki ağrılarının artması sonucu Salzburg'daki hastaneye götürüldü. En az 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan golcü oyuncu, Milli Takım arasından sonra geri dönebilecek.

Öte yandan Dorukhan 1, Ljajic 2, Atiba Hutchinson 3, Enzo Roco ise 4 hafta boyunca takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş kulübü ise resmi internet sitesi aracılığıyla Burak, Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz’ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Siyah-Beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel’in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir.

Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül’ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."