Son dakika... Burgazada'da orman yangını İstanbul Burgazada’daki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket etti