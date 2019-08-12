Son dakika... Burgazada'da orman yangını
İstanbul Burgazada’daki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket etti
Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.
Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket etti.
Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.
DHA-AA