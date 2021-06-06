Ekonomi Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri bugün yapılıyor! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri...
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Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri bugün yapılıyor! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri...

Ekonomi

Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri bugün yapılıyor! Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri...

Son dakika haberine göre haziran ayı burs ve kredi ödemeleri bugün yapılmaya başladı. Yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemeleri bugünden itibaren yapılacak.

06 Haziran 2021, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.


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