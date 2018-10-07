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Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın daha sonra kontrol altına alındı

07 Ekim 2018, Pazar 15:45 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 16:29
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Alınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.  İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

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