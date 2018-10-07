Alınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.