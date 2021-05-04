Türkiye Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge'de işçileri taşıyan servisin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2021, Salı 08:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgilere göre, Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zihin açıklığı
Rauf Tamer
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bebek kordonundan elde ediliyor! Sağlık Bakanlığı ve SGK harekete geçti…