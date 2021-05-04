Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge'de işçileri taşıyan servisin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
04 Mayıs 2021, Salı 08:38 Son Güncelleme:
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Alınan bilgilere göre, Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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