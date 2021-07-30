Son dakika: İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlemlerini arttırdı. Jandarmaya bağlı bir helikopter, belli aralıklarla ormanlar üzerinde uçuş yapıyor. Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ise ormanlık alanların girişlerinde beklemeye başladı. Ormanlar dronlarla taranırken, mangal yakıldığı belirlenen noktalara ise ekipler yönlendirildi. Köpekli timlerin de bulunduğu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceği bildirildi.







