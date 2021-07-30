Türkiye Son dakika: Bursa'da olası yangınlara karşı Özet Harekat timleri önlem aldı

Son dakika: Bursa'da olası yangınlara karşı Özet Harekat timleri önlem aldı

Türkiye

Son dakika: Bursa'da olası yangınlara karşı Özet Harekat timleri önlem aldı

Bursa’da olası yangınlara karşı Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ormanlık alanlarda önlem aldı. Piknik ve mangal yapanlar ormanlık alanlardan uzaklaştırıldı.

30 Temmuz 2021, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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Son dakika: İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlemlerini arttırdı. Jandarmaya bağlı bir helikopter, belli aralıklarla ormanlar üzerinde uçuş yapıyor. Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ise ormanlık alanların girişlerinde beklemeye başladı. Ormanlar dronlarla taranırken, mangal yakıldığı belirlenen noktalara ise ekipler yönlendirildi. Köpekli timlerin de bulunduğu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, yakılan mangalları söndürdü, piknikçileri de bölgeden uzaklaştırdı.

Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceği bildirildi.



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