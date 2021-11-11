Türkiye Son dakika! Bursa'da yangın! Tekstil fabrikası yanıyor

Son dakika! Bursa'da yangın! Tekstil fabrikası yanıyor

Türkiye

Son dakika! Bursa'da yangın! Tekstil fabrikası yanıyor

Bursa'da, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

11 Kasım 2021, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle Yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Beyoğlu Belediyesi ve PTT’nin anlamlı girişimi
Hakan Çelik
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Rauf Tamer
Kırık dökük...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kurumu açıkladı! 'Depozito iade makineleri hazırlanıyor'