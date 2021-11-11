Son dakika! Bursa'da yangın! Tekstil fabrikası yanıyor
Bursa'da, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
11 Kasım 2021, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle Yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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