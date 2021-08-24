Son dakika: Bursaspor duyurdu! Fatih Tekke yeni teknik direktör oldu
Son dakika haberine göre, Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
24 Ağustos 2021, Salı 11:49 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor'da görev aldı.
https://twitter.com/BursasporSk/status/1430081881266081816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1430081881266081816%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bursahakimiyet.com.tr%2Fhaber%2Fbursaspor-un-yeni-teknik-direktoru-fatih-tekke-oldu-577637.html
Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.
Öte yandan Bursaspor yaptığı paylaşımda "Ailemize hoş geldin Fatih Tekke" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/BursasporSk/status/1430085398320009229?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1430085398320009229%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bursahakimiyet.com.tr%2Fhaber%2Fbursaspor-un-yeni-teknik-direktoru-fatih-tekke-oldu-577637.html
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