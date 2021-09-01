Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre; 2021 yılı 2.çeyrekte GSHY %21,7 olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

'POZİTİF YÖNDE REVİZE ETMEYE BAŞLADILAR'

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yanında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde çok gündeme geldi büyüme rakamları, hatta bu sabahta Moody’s Türkiye’nin büyüme notunu yukarı çıkardı. Revizeler ardı arkasına geliyor aslında. Kuruluşların tamamı Türkiye’nin büyüme rakamlarını pozitif yönde yukarı yönde revize etmeye başladı.

Bu gelen rakamlar yani 21.7 oranında açıklanan rakam, hatta 24-25’leri bekleyen kuruluşlar vardı. Türkiye'nin sanayi üretimi ve ihracatın son dönemde hızlı bir şekilde özellikle hızlı gelişiyor olmasıydı. Son dönemde özellikle ihracat kaleminin hızlı şekilde artması.

Çünkü Avrupa’daki rakamlar da bunları destekliyor. Avrupa’da da son yılları en güçlü PMI verileri gelmeye başladı. Bu verilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bekleniyor. Sanayi üretimimiz ve pandemiye rağmen hız kesmeyen üretimimiz büyümeyi destekledi. Aynı zamanda tüketim ile de büyüme destekleniyor. Bugün gelinen etki pandemi sonundaki devlet destekleri ile birlikte kredi genişlemesinin de bir sonucudur.

Şimdi diğer taraftan şunu da görmek lazım Çin’deki PMI verileri de geldi 8 aydan beri en düşük veriler geldi. Çin’de dahi bu dönemde son 8 aylık dönemde küçülmeyi gösteriyorken ihracat bazlı olarak büyüme rakamlarının yukarı yönde revize ediliyor olması büyümenin sürdürülebileceğini ifade ediyor.

"TOPLUMUN GELİRİNE YANSIYOR'

Aslında bu büyüme verileri gecikmeli olarak toplumun gelirine de yansıyor. Bunun yansımama ihtimali yok. Son 3 aylık dönemde enflasyona dönük beklenti aşağı yönlü olduğuna göre bu büyüme rakamlarının topluma yansıması ancak mümkün olabilecek.

Biz enflasyondaki ivmelenmeyi açıkçası ekim ve kasım aylarında bekliyoruz. Ancak Cuma günü açıklanacak olan enflasyon oranlarındaki gerilemeyi biz 3 ay sonra göreceğiz. Parasal genişlemeyi yavaşlattığımızda asıl sevindirici kısım topluma yansıyacak ama bunun ihracat ve sanayi üretimi bazlı yükselmesi sevindirici bir gelişmedir. Bu büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olduğunu gösteriyor.







