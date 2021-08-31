Ekonomi Son dakika: Büyüme rakamları merakla bekleniyor

Son dakika: Büyüme rakamları merakla bekleniyor

Ekonomi

Son dakika: Büyüme rakamları merakla bekleniyor

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 1 Eylül günü açıklanacak.

31 Ağustos 2021, Salı 18:12 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.

AA

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