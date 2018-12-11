  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika: ByLock'ta 92 bin 702 kullanıcı tespit edildi

Son dakika: ByLock'ta 92 bin 702 kullanıcı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap ve 92 bin 702 tekil kullanıcının tespit edildiğini açıkladı

11 Aralık 2018, Salı 10:10 Son Güncelleme:
A A
Son dakika: ByLock'ta 92 bin 702 kullanıcı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

(Yasa dışı bahis) Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur.

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.