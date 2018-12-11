İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

(Yasa dışı bahis) Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur.

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.