Orta Afrika ülkesi Çad'da, Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

YÜZDE 79 OYLA SEÇİMİ KAZANMIŞTI

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

2033'E KADAR SEÇİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.