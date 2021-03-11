İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi hareketliliği yaşandı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi Başsavcı Şaban Yılmaz ikna ederek korkuluklardan indirdi.

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Milliyet



