Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi
Son dakika haberine göre; Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi korkuluklara çıktı. İntihar etmek isteyen kişiyi Başsavcı Şaban Yılmaz ikna ederek korkuluklardan indirdi.
11 Mart 2021, Perşembe 12:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi hareketliliği yaşandı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi Başsavcı Şaban Yılmaz ikna ederek korkuluklardan indirdi.
Milliyet
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