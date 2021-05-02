Türkiye Son dakika: Çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: Çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Son dakika: Çalışma muafiyet izin belgesi açıklaması! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanmada muaf olacak olan sektör çalışanlarına yönelik 'çalışma muafiyet izni belgesi' hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 'Toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışma muafiyet izni belgesi düzenlenmiştir.' denildi.

02 Mayıs 2021, Pazar 12:43 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 'Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

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