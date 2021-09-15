Türkiye Son dakika! Camide yangın çıkarmıştı, harekete geçildi!

Son dakika! Camide yangın çıkarmıştı, harekete geçildi!

Türkiye

Son dakika! Camide yangın çıkarmıştı, harekete geçildi!

Kadıköy'deki Faik Paşa Camii içerisinde kadınların namaz kıldığı bölümde yangın çıkmıştı. Yangını çıkardığı tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Kadıköy'deki Faik Paşa Camii içerisinde kadınların namaz kıldığı bölümde yangın çıkması üzerine yapılan incelemede bir kadının yangın çıkardığı ve olayla ilgili şüpheli kadın hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin henüz tespit edilmediği öğrenilirken aranmasına devam ettiği bilgisi edinildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faikpaşa Camii’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetle camiye gelerek önce erkekler bölümüne yöneldi. Orada birilerinin olduğunu fark eden şüpheli, daha sonra kadınlar bölümüne girdi. Burada bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanların odayı sarmasının ardından şüpheli odadan çıkarak camiden ayrıldı. Akşam namazı için camiye gelen cemaat, alevleri fark ederek yangına müdahale etti. Cemaat odanın camlarını kırarak dumanın tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camide hasar meydana gelirken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Kasten yangın çıkarma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin henüz tespit edilmediği öğrenilirken aranmasına devam ettiği bilgisi edinildi.


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