Can Dündar, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kapalı duruşmada sanık Can Dündar’ın avukatları gönderdikleri dilekçe ile esasa dair savunma yapmayacaklarını belirtti. Duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile MİT müsteşarlığı avukatı hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Can Dündar’ın ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Firari sanığın ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın toplamda 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Dündar'ın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatine karar verildi.

Mahkeme Can Dündar hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin infazının ise aynen devamına hükmederek, sanık hakkında daha önce çıkartılan kırmızı bülten ve iade talepnamesi işlemleri ile iadesinin istenilmesine de karar verdi.

Almanya'dan iadesi istenmişti

2016 yılında yurtdışına çıkan Can Dündar hakkında sonraki duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı verildiği, 17 Nisan 2018'de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurtdışında olan Dündar'ın iadesi için Almanya Adli Makamlarına talepte bulunulmuştu.

Olayın geçmişi

Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Dündar’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever dava ilgili son bilgileri paylaştı. Ceylan Sever'in açıklamaları şu şekilde:

Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Can Dündar daha öncede bu davada devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek ve açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Ancak kararı bozan Yargıtay Dündar hakkında gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmekten hüküm verilmesine karar vermişti. İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesinde yargılanıyordu. Aynı mahkeme Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve tüm mal varlığına el konulması kararını vermişti.

