Son dakika: Çanakkale Biga'da TIR ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Çanakkale Biga'da TIR ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Çanakkale Biga'da işçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı