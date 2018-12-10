Son dakika: Çanakkale Biga'da TIR ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Çanakkale Biga'da işçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile TIR, Yeniceköy mevkiinde çarpıştı.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALI
Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.