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Son dakika: Çanakkale Biga'da TIR ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale Biga'da işçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı

10 Aralık 2018, Pazartesi 08:11 Son Güncelleme:
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Son dakika: Çanakkale Biga'da TIR ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile TIR, Yeniceköy mevkiinde çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALI

Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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