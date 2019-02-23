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Son dakika! Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor

23 Şubat 2019, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda, sabaha karşı etkili olan fırtına ve kar yağışı,görüş mesafesinin düşmesine neden oldu, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi, boğazı saat 09.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Gemi kaptanları durum hakkında telsizle bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde fırtınanın dinmesini beklemeye başladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI VE ADALARA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından da Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale- Eceabat arasındaki feribot seferleri geçici süreyle iptal edildi. Gökçeada ve Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor. Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferlerine ise devam ediliyor.

15 DERECEN SIFIRA DÜŞTÜ

Öte yandan, dün hava sıcaklığı 15 derece olan ve yazdan kalma bir gün yaşanan Çanakkale'de bu sabah başlayan fırtına ve kar yağışıyla hava sıcaklığı sıfıra düştü.

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