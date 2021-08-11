Türkiye Son dakika: Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Son dakika: Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Türkiye

Son dakika: Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 01:06 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)

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