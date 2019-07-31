Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 14.34'de merkez üssü Yenice ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 10.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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