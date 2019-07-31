Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 14.34'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Yenice ve Çanakkale Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 14.34'de merkez üssü Yenice ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 10.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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