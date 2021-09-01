Türkiye Son dakika: Çanakkale'de yangın! Bekirler köyü yanıyor! Ekipler sevk edildi

Son dakika: Çanakkale'de yangın! Bekirler köyü yanıyor! Ekipler sevk edildi

Türkiye

Son dakika: Çanakkale'de yangın! Bekirler köyü yanıyor! Ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde, ev inşaatı sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların ormana sıçradığı iddia edildi. Çanakkale'deki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.


Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


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