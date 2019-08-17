Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelip bilgi alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

AA-DHA