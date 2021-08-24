Türkiye Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

24 Ağustos 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Tavaklı köyü yakınındaki Yanıktepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri ile Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, 10 arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 7 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek verildi.

Geniş bir alana yayılan alevler kontrol altına alınırken yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.​​​​​​​

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

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