Olay, dün 16.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Aralarında daha önce gürültü nedeniyle husumet bulunan iki komşu aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı ve Mustafa Avcı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.





Olayı görenler, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Ahmet Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Avcı ve Mustafa Avcı’nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Ebru Avcı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Avcı'nın otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi.





ANNE VE OĞLU ADLİYEDE

Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hakan Y.ye, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada güvenlik önlemi amacıyla polis yeleği giydirildiği görüldü. Öte yandan anne Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.nin apartmana yerleştirdikleri kendilerine ait güvenlik kamerasından Avcı ailesinin alışverişten döndüklerini gördüğü, daha sonra binanın önüne inerek kavga etmeye başladıkları öğrenildi.







