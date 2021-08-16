Son dakika: Cani komşu, bir aileye dehşeti yaşattı! 56 kez bıçaklanan Ebru da kurtarılamadı
Gebze'de Hakan Y. ve annesi Tülay Y. husumetli olduğu komşularına bıçakla saldırdı. 52 yaşındaki Ahmet Avcı bıçaklanarak öldürüldü. Ailenin diğer 3 üyesi ise yaralandı. 25 yaşındaki ağır yaralı aile üyesi Ebru Avcı'dan da kahreden haber geldi. Vücudunda 56 bıçak darbesi belirlenen Ebru Avcı hayatını kaybetti.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Olay, dün 16.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Aralarında daha önce gürültü nedeniyle husumet bulunan iki komşu aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı ve Mustafa Avcı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Olayı görenler, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Ahmet Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Avcı ve Mustafa Avcı’nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Ebru Avcı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Avcı'nın otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi.
ANNE VE OĞLU ADLİYEDE
Hakan Y. ile annesi Tülay Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Hakan Y.ye, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada güvenlik önlemi amacıyla polis yeleği giydirildiği görüldü. Öte yandan anne Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.nin apartmana yerleştirdikleri kendilerine ait güvenlik kamerasından Avcı ailesinin alışverişten döndüklerini gördüğü, daha sonra binanın önüne inerek kavga etmeye başladıkları öğrenildi.