Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Çankırı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada bölgede olumsuz herhangi bir vaka olmadığını bildirdi. Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de depremde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

ÇERKEŞ BEŞİK GİBİ

Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.

Yine Çerkeş'te saat 14.46’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Çankırı’nın Çerkeş ilçelerinde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremler, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ankara'da güçlü şekilde hissedilen depremler, kısa süreli paniğe yol açtı.

Çankırı merkez ve Çerkeş ilçe merkezinde ise vatandaşlar, ilk sarsıntı ile birlikte kendilerini dışarı attı. Panik içinde binaları terk edenler, sokaklarda ve parklarda bir süre bekledi. Vatandaşlardan bazıları, yakınlarına sarıldı.

VALİ: OLUMSUZLUK YOK

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, depremin güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, "Çerkeş merkezli deprem, aynı hat üzerindeki ilçelerimizde de güçlü hissedildi. Büyüklük olarak çok fazla yıkıcı bir büyüklük değil. Belki çok kötü vaziyette binalarsa etkilenebilir. Ama herhangi bir sıkıntı, hiçbir ilçemizde yok. Bize yansıyan bir hasar, zarar yok. Okulların açılması nedeniyle köylerimiz oldukça boşaldı. Boş evlerde bir şey var mıdır, o da incelemeler sonrası belli olacak" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da, depremi şiddetli hissettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız bir hayli rahatsız oldu, dışarıya çıktılar. Bize ulaşan şu ana kadar bir hasar yok, herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Vatandaşlarımız dışarıya çıktılar, panik yaşadılar. Onun dışında bir olumsuzluk yok" diye konuştu.