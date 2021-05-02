Türkiye Son dakika: Canlı derste fenalaşan Esra öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika: Canlı derste fenalaşan Esra öğretmen hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Canlı derste fenalaşan Esra öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, canlı yayında fenalaşan 29 yaşındaki sınıf öğretmeni Esra Karaman hastanede hayatını kaybetti. Öğrencileri ve sevenleri yasa boğulurken Esra öğretmenin ölüm nedeni belli oldu.

02 Mayıs 2021, Pazar 13:00 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, canlı derste beyin kanaması geçiren sınıf öğretmeni Esra Karaman (29), kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verilen Esra öğretmenin ölümü, ailesi, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile sevenlerini yasa boğdu.

Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman, geçen 29 Nisan'da uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Esra öğretmen, durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İki gün yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Esra Kahraman'ın ölümü yakınları, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu. Mert Karaman ile evli olan Esra Karaman memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saatlerinde toprağa verildi.

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