Bakan Çavuşoğlu: Bize karşı adım atamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

G20 ZİRVESİ

G20 Türkiye'nin 2015'te Antalya'da yaptığımız zirvede gündeme getirdiği konuların devam etmesi niteliğinde önemliydi. Dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Terörle mücadele konusunda sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadeledeki çifte standardı gündeme getirdi. İkili görüşmelere baktığımız zaman ikili ve genel konuları, bölgesel konuları değerlendirmemiz bakımından son derece verimli oldu.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Düzenlediği basın toplantısında da vurgulaması önemliydi. ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Trump'ın ilk defa herkesin önünde yaptığı açıklamalar ABD'de farklı sesleri azaltmaya başladı. Sayın Trump bun konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump iş balına geldiği zaman Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı. Trump'ın bu açıklamasının da Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor.

Başkanın yetkisinde olan şeyler var erteleme gibi veya CAATSA gibi Kongre'den geçen anlaşma var. Burada liste var o olabilir o olabilir. Burada net bir karar yok. Görüşüyoruz. Bizim ortak komisyon teklifi ile ortak görüş alışverişi oldu.

S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek.

F-35

Trump F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi. Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi böyle şey olur mu bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak diye. Her şey Trump'ın söylediği gibi olur olacak diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz.

İDLİB'DEKİ GERGİNLİK

Saldırıları durması gerekiyor. Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor

BM'DEKİ SKANDAL ANLAŞMA

BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz. Daimi temsilcimiz Feridun bey yazılı protestomuzu Genel Sekretere iletmiş ve kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bu şahsın kırmızı bültenle arandığını bilmiyormuş. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl olur da İsviçre'ye gidebiliyor. Washington El Kaide'nin bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun? İşte bu dünyadaki terörle mücadeledeki zaafiyetin düştüğü durumun göstergesi. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak.

DOĞU AKDENİZ

Bize karşı bir adım atamazlar atmaya da cüret ederlerse cevabını da alırlar geçmişte olduğu gibi. Biz bu konuda gerekli bilgilendirmeyi net bir şekilde yaptık. Güvenlik Konseyinin daimi üyelerine de bilgilendirme yaptık. Birine hesap vermek için yapmıyoruz bunu. Bu işin siyasi olarak ve hukuki olarak ne olduğunu bilgi kirliliği olduğu için izah etmek durumundayız. Biz hakkımızı kullanıyoruz, o ne demiş bu ne demiş diye bakmayız.

LİBYA

Biz BM'nin çabalarını destekliyoruz. Libya'da durum herkesi ilgilendirir. Vatandaşlarımızla ilgili attıkları adımlar haydutluktur, korsanlıktır.Haftar'in insanı hassasiyeti yok. Kendi halkına da göçmenlere de saldırıyor. İnsanın kendi milletini bu şekilde bombalaması tıpkı 15 Temmuz'daki hainlerin yaptığı gibidir.

ABD-İRAN GERİLİMİ

İhtiyaç olursa arabulucu oluruz. ABD'ye yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyoruz. İran'a da nükleer silahlarla ilgili anlaşmaya uymalarını tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan İran'a yönelik ABD yaptırımlarına karşı olduğumuz her defasında söyledik. INSTEX gibi mekanizmalarla İran'a elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İran'ın istikrarı bölge için çok önemlidir. Körfez ülkeleri de bu riskleri görmeye başladı ve onlar da ABD'ye sükunet çağrısında bulunmaya başladı.

AP SEÇİMLERİ

Parlamento başkanının ismini ilk defa duydum. İki dönemdir parlamentoda görev alıyor ve İtalyan. Kendisini arayacağız.