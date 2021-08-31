Türkiye Son dakika: Çavuşoğlu: Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz

Son dakika: Çavuşoğlu: Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz

Türkiye

Son dakika: Çavuşoğlu: Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz

Afganistan'daki durumla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Terörizm tehdidi var elbette. Aynı şekilde insani durum şu anda gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Açlık tehlikesi var, zaten kuraklık vardı ülkede. Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.' dedi.

31 Ağustos 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunduğu Sırbistan'da düzenlediği basın toplantısında habercilerin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu özellikle Afganistan'daki son durum konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun basın toplantısının satır başları şu şekilde: 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sorumluluklarımızı üstleniyoruz. Nasıl bir hükümet kurulacak görmememiz gerekiyor. Düşünce ve temennilerimizi her iki tarafla da paylaşıyoruz. Gerek Cumhuriyet tarafına gerek Taliban tarafına düşüncemizi iletiyoruz. Kapsayıcı hükümet kurulması en büyük temennimizdir. Diğer taraftan tahliyeler ve havalimanının açık olarak işletilmesi söz konusu. Bunun için teknik cihazların dışında güvenlik dahil alınması gereken tedbirler var. Terörizm tehdidi var elbette. Aynı şekilde insani durum şu anda gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Açlık tehlikesi var, zaten kuraklık vardı ülkede.

Afganistan'a insanı yardım ulaştırmak için çabalıyoruz."


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