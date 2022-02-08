Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmen politikaları hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır. Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor.

Çok sayıda göçmen geri itmeler, Yunanistan'ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan kadar AB'nin de suçu var" ifadelerini kullandı.

UMARIM UYARIRSINIZ!

"Taliban'a insan hakları dersi veriyoruz, peki Yunanistan'ı nereye koyacağız? Kim dur diyecek?" diye sözlerine devam eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnsan hakları savunucularının başında da Finlandiya geliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı da Finlandiya'ya gidecek, umarım bu konuda onları uyarırsınız."

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. " dedi.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: "İNSANLIĞIN YÜZ KARASI UYGULAMALAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; Zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumlar Yunan güçlerince ölüme sürükleniyor. Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor.

Avrupa’nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde “bilmiyoruz, inceleyelim” dediler. Halbuki o saatte bile tv’ler bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor... Yunanistan otoriteleri bu zulümleri himaye ediyor. Teşvik ediyor. Avrupa başkentlerinin suskunluğu bu zulümlere destek vermek anlamına geliyor. Bu mazlumların hakkını her yerde savunacağız.







