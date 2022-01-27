Türkiye Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Erdoğan- Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Erdoğan- Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Türkiye

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Erdoğan- Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin ükonuştu. Çavuşoğlu, 'Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik, iki tarafa da ilettik. Bizim arzumuz diyaloğun devam etmesi. Paşinyan da katılabileceğini söyledi, memnun oluruz. Azerbaycan da geliyor.' dedi.

27 Ocak 2022, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo-Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.. Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin de konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Antalya Diplomasi forumuna herkesi davet ettiğimizi söylemiştik. 45 dışişleri bakanı artı devlet bakanları geleceklerini teyit etti. Ciddi bir katılım var. Paşinyan da katılabileceğini söyledi, memnun oluruz. Azerbaycan da geliyor.

Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik, iki tarafa da ilettik. Bizim arzumuz diyaloğun devam etmesi. NATO özellikle Rusya'nın büyükelçisinin geri dönmesini talep etti. Gerginliği azaltacak adımlar ön plana çıkıyor. Bir kriz yönetiyoruz.

Diğer taraftan ikili düzeydeki temaslarımız son derece yoğun bir şekilde gerçekleşti.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Biz özellikle Minsk formatındaki toplantılara ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sordukları zaman, 'memnun oluruz' dedik. Şimdi tüm taraflar kendi kararlarını kendileri verecek.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'i daveti için önce Ocak ayı konuşuldu. Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan dönünce Rusya zirvesinin tarihi belli olacak."

İlgili Haberler
Son dakika! Erdoğan'ın davet ettiği Putin Türkiye'ye geliyor



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi emniyet müdürlüğüne teslim edildi