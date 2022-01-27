Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo-Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi.. Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin de konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Antalya Diplomasi forumuna herkesi davet ettiğimizi söylemiştik. 45 dışişleri bakanı artı devlet bakanları geleceklerini teyit etti. Ciddi bir katılım var. Paşinyan da katılabileceğini söyledi, memnun oluruz. Azerbaycan da geliyor.

Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir gerginliğin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledik, iki tarafa da ilettik. Bizim arzumuz diyaloğun devam etmesi. NATO özellikle Rusya'nın büyükelçisinin geri dönmesini talep etti. Gerginliği azaltacak adımlar ön plana çıkıyor. Bir kriz yönetiyoruz.

Diğer taraftan ikili düzeydeki temaslarımız son derece yoğun bir şekilde gerçekleşti.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Biz özellikle Minsk formatındaki toplantılara ev sahipliği yapıp yapamayacağımızı sordukları zaman, 'memnun oluruz' dedik. Şimdi tüm taraflar kendi kararlarını kendileri verecek.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'i daveti için önce Ocak ayı konuşuldu. Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan dönünce Rusya zirvesinin tarihi belli olacak."







