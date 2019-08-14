Son dakika... Cem Yılmaz ayrılık iddialarını yalanladı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü komedyen, iddialara Instagram hesabına yüklediği bir video ile yanıt verdi.

'DELİRMİŞLER'

Cem Yılmaz'ın "Delirmişler, vallahi delirmişler, delirmişsiniz" dediği görüntülerde Defne Samyeli ise kahkaha atıyor.

İŞTE CEM YILMAZ'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

Cem Yılmaz daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin çok uzun süreceğini düşündüğünü söylemişti.



