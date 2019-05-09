Son dakika: Cem Yılmaz bu akşamki gösterisini iptal etti (Kardeşi duyurdu)
Dün akşamki sahnede fenalaşan Cem Yılmaz bugünkü gösterisini iptal etti. Komedyenin kardeşi Can Yılmaz, ''Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik...'' mesajıyla kardeşinin bugün gösteri yapmayacağını duyurdu
Komedyen Cem Yılmaz dün akşam CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi sırasında fenalaştı. Seyirciden 'iyi değilim' diyerek izin isteyen Cem Yılmaz, doktor kontrolünün ardından tekrar sahneye çıkıp şovunu tamamlamıştı.
Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, ''Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru... Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim... Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım..." dedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınCem Yılmaz sahnede fenalaştı! ilk açıklama geldi
BUGÜNKÜ GÖSTERİ İPTAL
Komedyenin kardeşi Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın bugünkü gösterisinin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu: ''Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik... 9 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık durumu sebebiyle 13 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Bilginize…''