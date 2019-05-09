Son dakika: Cem Yılmaz bu akşamki gösterisini iptal etti (Kardeşi duyurdu)

Son dakika: Cem Yılmaz bu akşamki gösterisini iptal etti (Kardeşi duyurdu) Dün akşamki sahnede fenalaşan Cem Yılmaz bugünkü gösterisini iptal etti. Komedyenin kardeşi Can Yılmaz, ''Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik...'' mesajıyla kardeşinin bugün gösteri yapmayacağını duyurdu