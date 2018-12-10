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Son dakika! Çengelköy ve Kuleli davalarında karar: Müebbet

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimine yönelik davada karar açıklandı: 26 sanık "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:30 Son Güncelleme:
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Son dakika! Çengelköy ve Kuleli davalarında karar: Müebbet

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. 

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, 26 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan 'İyi hal' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 57'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. 

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