Son dakika! Cengiz Ünder İzlanda maçında şüpheli

Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.

Millilerde sakatlık silsilesi Cengiz Ünder ile devam etti. Sol üst adalesinde ağrı hisseden genç yıldızın oynayıp oynamama durumu maç saatinde belli olacak.



