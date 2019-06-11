Son dakika! Cengiz Ünder İzlanda maçında şüpheli

İzlanda-Türkiye maçı öncesinde sol üst adelesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu maç saatinde belli olacak.

11 Haziran 2019, Salı 14:48
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Son dakika! Cengiz Ünder İzlanda maçında şüpheli

Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından takımın diğer önemli isimlerinde Hakan Çalhanoğlu da idmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa maçında riske edilmemişti.

Millilerde sakatlık silsilesi Cengiz Ünder ile devam etti. Sol üst adalesinde ağrı hisseden genç yıldızın oynayıp oynamama durumu maç saatinde belli olacak.


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