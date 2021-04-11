Son Dakika: Cenk Tosun sezonu kapattı!

BB Erzurumspor ile Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 74. dakikasında girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kalan Cenk'e sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Cenk müdahalelerin ardından sedyeyle oyun kenarına alındı.

SEZONU KAPATTI

Son düdükle birlikte hastaneye götürülen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.



