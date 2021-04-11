Son Dakika: Cenk Tosun sezonu kapattı!
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Erzurumspor maçının 74. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlandı. Sağ dizinde problem yaşayan Cenk acı içinde yerde kalırken, oyunu sedye ile terk etti. Milli oyuncunun sezonu kapattığı kaydedildi.
11 Nisan 2021, Pazar 21:13 Son Güncelleme:
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BB Erzurumspor ile Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor.
Mücadelenin 74. dakikasında girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kalan Cenk'e sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Cenk müdahalelerin ardından sedyeyle oyun kenarına alındı.
SEZONU KAPATTI
Son düdükle birlikte hastaneye götürülen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.
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