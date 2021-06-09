Ekonomi Son dakika: Cep telefonları için 7 yıl şartı getirildi

Son dakika: Cep telefonları için 7 yıl şartı getirildi

Ekonomi

Son dakika: Cep telefonları için 7 yıl şartı getirildi

Cep telefonları 7 yıl süreyle kullanılmamışsa eğer, yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

09 Haziran 2021, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Uzun süre kullanılmayan cep telefonlarına "IMEI numarası" önlemi gelecek. Taslak düzenlemeye göre, 7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.

7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun taslağıyla, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan cihazlara ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.

Kullanıcının tespit edilememesi halinde, ithalatçı veya imalatçı tarafından kayıt işlemi yapılacak.

Telefonun tekrar kayıtlı hale getirilmesi için her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul edilmesi istenecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda, cihazın kullanıcısı tarafından ithalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair belge talep edilecek. Yapılacak işlemlerin ardından IMEI numarası beyaz listeye alınacak, aksi halde kara listede kalarak kullanım dışı olacak.

DİPLOMAT TELEFONLARINA KAYIT

Taslağa göre, diplomatların cep telefonları da abone kayıt merkezleri üzerinden kayıt altına alınacak. Buna göre, "yabancı misyon kimlik kartı" taşıyan kişiler, cep telefonlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilecek.

Diplomatlardan cep telefonu kaydı için dilekçe, pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi istenecek. Diğer kamu kurumlarının belirlediği diğer belgeler de yabancı misyon görevlilerinden talep edilebilecek.

Diplomatlardan cep telefonu kaydı için dilekçe, pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi istenecek. Diğer kamu kurumlarının belirlediği diğer belgeler de yabancı misyon görevlilerinden talep edilebilecek.


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