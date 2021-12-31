Türkiye Son dakika! Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e şok!

Son dakika! Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e şok!

Türkiye

Son dakika! Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'e şok!

Ankara'da Ceren Damar Şenel'i Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki odasında öldüren Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

31 Aralık 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da yerleşkedeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

Karar, taraf avukatları ve Ceren Damar’ın ailesi tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile onanırken, heyette yer alan bir üye hakim, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, muhalefet şerhi koydu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin kararının ardından dosya, Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY ONAYLADI

Kararda, yerel mahkemece sanık Hasan İsmail Hikmet'e verilen mahkumiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik takdir indiriminin yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. Bu kapsamda sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

İlgili Haberler
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin isteği herkesi ağlattı!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi ki var
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bağcılar'da 4 katlı binada yangın